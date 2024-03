En conferencia de prensa con premier ucranio, Denis Shmigal, tras el Consejo de Asociación UE-Ucrania celebrado en Bruselas, Borrel dijo que entiende que haya preocupaciones entre los granjeros polacos, pero subrayó que la forma de resolverlas no es poner en riesgo el tránsito entre Polonia y Ucrania en este momento crítico .

El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, pidió a los agricultores polacos no bloquear la frontera con Ucrania.

Con cientos de protestas planificadas, las imágenes de Reuters desde Zakret, al este de Varsovia, mostraron a los agricultores bloqueando los caminos hacia la capital.

Exigimos la retirada del pacto verde en su conjunto y la retirada del Objetivo 55 (plan climático de la UE), los límites a las emisiones, las prohibiciones y órdenes , dijo el organizador de la protesta, Lukasz Komorowski, en el bloqueo de Zakret.

Acuerdo arancelario

La UE llegó ayer a un acuerdo provisional para ampliar el acceso libre de aranceles de los alimentos ucranios a sus mercados hasta junio de 2025, aunque con más límites a las importaciones de grano.

Los líderes polacos dijeron que no estaban contentos con el último acuerdo, ya que incluía los últimos años como referencia para los límites de importación. Quieren cuotas basadas en cifras de mucho antes de la guerra en Ucrania.