Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. 21

Washington y Nueva York. Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito (federal) escucharon argumentos pero no llegaron a una decisión en la disputa legal entre el estado de Texas y el gobierno de Joe Biden sobre una ley estatal que está provocando temor e incertidumbre en comunidades migrantes por sus extensas medidas que autorizan a la policía estatal arrestar a cualquier persona sospechosa de ser indocumentado.

Al cierre de esta edición, la ley estatal conocida como SB4 continúa suspendida por una orden del tribunal de apelaciones, mientras los jueces evalúan el argumento del gobierno de Biden de que el estado de Texas está incursionando de manera ilegal en la aplicación de la política migratoria que corresponde exclusivamente al gobierno federal. La administración de Biden señala que una ley estatal parecida en Arizona fue anulada por la Suprema Corte hace una década.

Por su parte, Texas reitera que Biden ha fracasado en controlar la frontera con México y que por lo tanto tiene derecho a defenderse , argumentó Aaron Nielson, abogado que representa al gobierno de la entidad, y agregó que la SB4 es un intento para recuperar la seguridad en la frontera. Texas está solicitando al tribunal permitir que esa ley entre en vigor mientras procede la disputa legal sobre si viola o no la Constitución.

La jueza del tribunal de apelaciones, Priscilla Richman, expresó escepticismo sobre el derecho de Texas de deportar a migrantes a México, lo cual autoriza la nueva ley. Esta es la primera vez, me parece, que un estado ha afirmado que tiene el derecho de remover a extranjeros indocumentados. Esto no es algo, un poder, que históricamente ha sido ejercido por los estados, ¿o sí? , preguntó. El abogado del estado de Texas respondió que la entidad no deportaría a migrantes de manera directa, sino que se los entregaría a las autoridades federales o los acompañaría de regreso a los cruces fronterizos.

Pero el día de avances y reveses sobre la ley que ocurrió el martes, cuando primero la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que permitiría a Texas implementar la ley mientras procedía la disputa legal sobre su constitucionalidad, y pocas horas después el tribunal de apelaciones de circuito frenó su aplicación, sólo ha nutrido el temor y hasta el pánico en Texas, sobre todo en las comunidades migrantes. La audiencia de ayer sólo contribuyó con más incertidumbre, ya que los jueces no emitieron una decisión y observadores se quedaron especulando sobre cómo y cuándo procederá este caso.