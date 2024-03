D

e ser afirmativa la respuesta se estaría perpetrando el mayor crimen contra la vida en este mundo. La guerra de Israel en Gaza es una desgracia para la civilización , así expresó la posición de China Wang Yi, su ministro de Relaciones Exteriores. (Defend Democracy Press 7/1/24/).

No podemos naturalizar el genocidio que se sigue cometiendo en Palestina ni los aprestos irresponsables de guerra contra Rusia. Como señaló el papa Francisco refiriéndose a Ucrania: La deseada paz no ha logrado todavía encontrar sitio en las mentes y en los corazones, a pesar de las numerosísimas víctimas y la enorme destrucción. No se puede dejar que se prolongue un conflicto que se va gangrenando cada vez más, en perjuicio de millones de personas . (Santiago Tedeschi Ecclesia, Vaticano, 8/1/24).

Ante una adormecida opinión pública y una ONU que parece rebasada para tomar acciones, hay un vacío político, ausencia de diálogo y negociación, vacío que Francisco ha buscado llenar tomando como eje de sus discursos y homilías la paz, la resolución de los conflictos, la necesidad de detener las guerras, pero el liderato (por llamarlo de alguna manera) de los países europeos y de Estados Unidos involucrados en las guerras en curso lo han escuchado como quien escucha llover hasta que se refirió a Ucrania en momentos en que aunque la élite occidental no lo quiera aceptar públicamente, sufre una calamitosa derrota.

En una entrevista a la televisión suiza llamó a Ucrania a tener el valor de levantar la bandera blanca y negociar con Rusia para evitar más muertes, lo que generó, según los medios corporativos, olas de indignación a lo que se consideró rendición incondicional. A pesar de los apuros del Vaticano para aclarar que el llamado de Francisco es a la negociación, lo cierto es que los aliados de Ucrania quieren continuar la guerra y la paz no está en la agenda de sus promotores. El complejo bélico industrial de EU ha obtenido exorbitantes ganancias, y esta guerra ha sido un gran negocio.