Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. 17

En respuesta al video difundido por el empresario Ricardo Salinas Pliego –en el que acusó de extorsión al SAT y de corrupción en el uso de recursos públicos en programas sociales–, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo emplazó: Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando que queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si las presenta, actuamos .

Al abordar la polémica sobre Grupo Salinas, antes de la presentación del informe del Servicio de Administración Tributaria sobre el monto de los adeudos fiscales de las empresas que conforman ese consorcio, aseguró que este ejercicio no se trata de nada personal, explicando su deber de informar a la población sobre la base de su principio de no mentir ni traicionar al pueblo. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos si acaso, en lo político, adversarios .

En la conferencia mañanera, subrayó que Salinas Pliego ha afirmado que hay corrupción en los programas del Bienestar, en específico en la pensión de adultos mayores, pero, retó: ¿dónde están las pruebas? Más adelante dimensionó el nivel de evasión fiscal: es mayor al presupuesto de Baja California Sur, que tiene 21 mil millones de pesos, y de Tlaxcala, 18 mil millones de pesos, porque estamos hablando de un monto en lo general de 63 mil millones de pesos .