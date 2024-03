▲ El taekwondoín tricolor (izquierda) desea estar en los Olímpicos de 2024, luego de que no clasificó a Tokio 2020. Foto @COM_Mexico

Brandon Plaza, seleccionado mexicano de taekwondo, aprendió la filosofía de no mirar atrás en Corea. Una enseñanza que aplica día con día en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

Perteneciente a la categoría de los 58 kilogramos, encara la recta final rumbo la justa veraniega completamente enfocado y decidido a no repetir la historia de hace cuatro años, cuando no logró su clasificación a Tokio 2020.

No va a ser sencillo conseguir un boleto, pero he tenido unos meses productivos y un campamento que me han ayudado a sentirme mucho más seguro y listo para el reto. Voy a dar todo mi esfuerzo para sumar un integrante más a la delegación nacional , comentó el deportista, quien, junto con Leslie Soltero, participará el 19 y 20 de abril en el torneo clasificatorio que se realizará en Santo Domingo.

Plaza lleva paso perfecto en el ciclo, al lograr el oro tanto en los Juegos Centroamericanos de San Salvador como en los Panamericanos en Santiago de Chile. En 2022 llegó a ser el número tres del mundo, y aunque actualmente ocupa el casillero 12, se encuentra optimista en tener un buen resultado en Santo Domingo.