▲ En un encuentro que marcó varios momentos inéditos, Shohei Ohtani, quien en la imagen es puesto en out en primera por Jake Cronenworth, de San Diego, fue el más aclamado por la afición coreana al reconocerlo como ídolo y olvidar una rivalidad histórica con Japón. Foto Ap

Sentí que pudimos haber anotado más carreras. No estoy tan nervioso cuando bateo como cuando lanzo, así que pude estar relajado en el plato. Lo más importante es que ganamos, aun regresando tarde en el juego, eso demuestra que somos un equipo realmente bueno , dijo.

Su desempeño incluyó fuerza y velocidad. El fenómeno japonés dio un batazo de 180 kilóme-tros por hora en la tercera entrada que fue sencillo –su primer hit con Los Ángeles en temporada regular–. Acto seguido, se robó su primera base vistiendo el uniforme azul.

En la explanada del Gocheok Sky Dome, la gran mayoría de las camisetas que usaban los fanáticos presentes eran las número 17. Incluso en un equipo lleno de estrellas, Ohtani continúa atrayendo la mayor atención.

Amenaza de bomba

Una amenaza de bomba no afectó la antesala del juego. La policía de Corea del Sur dijo que no encontró ningún explosivo en el estadio tras una exhaustiva búsqueda. Cer-ca de 150 elementos utilizaron perros de rastreo, detectores de rayos X y otro equipamiento, pero no detectaron ningún objeto sospechoso.

No todo fue felicidad para el japonés, pues su intérprete fue despedido después de interrogatorios sobre al menos 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias enviadas desde su cuenta a una operadora de apuestas.

Ippei Mizuhara, viejo amigo de Ohtani, contrajo deudas de jue-go con una operadora del sur de California que está bajo investigación federal.

Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades , se lee en el comunicado emitido por los abogados del jugador.

(Con información de Ap y MLB)