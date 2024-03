Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. a11

Luego de que varios jugadores de la selección nacional arremetieron en contra de Gerardo Tata Martino y su proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, el actual estratega tricolor Jaime Lozano aseguró que el técnico argentino fue impecable y que nunca hablará mal de él.

Él trabajó, estoy seguro que todos nosotros hubiéramos querido que fuera distinto. La emoción y los momentos importan muchísimo, y creo que no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo, para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar nunca hablar mal de Martino, porque hacia mi persona siempre fue impecable , señaló.

En las últimas horas, jugadores como Edson Álvarez e Hirving Chucky Lozano criticaron al Tata por su papel durante Qatar 2022, en particular en el partido en el que se perdió 2-0 ante Argentina.

Se abrió la caja de Pandora, cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación y la vida, no tengo más que buenas palabras para Martino, a mí me trató de maravilla, al igual que a mi cuerpo técnico , agregó Lozano en conferencia antes del partido ante Panamá, correspondiente a las semifinales de la tercera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, el cual se disputará hoy en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

Para dicho encuentro, Jimmy dejó entrever que alineará en la portería al veterano Guillermo Ochoa, y no al arquero del América, Luis Malagón, como se especulaba.

“Malagón no me movió el tapete (tras su actuación ante Honduras), porque sé lo que puede dar. Es uno de los porteros que me tocó ver durante el proceso olímpico y que más crecimiento ha tenido. Empezó siendo el cuarto o quinto y acabó como número uno de ese proceso, después nos reforzamos con Memo y terminó segundo.