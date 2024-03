Aclaro que en el cuerpo de la noticia el periodista refirió la propuesta de la Iglesia católica, no de la Iglesia . Pero el encabezado de un plumazo desconoció la pluralidad religiosa realmente existente en el país. Igual hicieron múltiples medios informativos y distintos analistas que opinaron sobre el contenido del documento, así como las respuestas al mismo de quienes lo signaron. Contrasta con lo anterior la información proporcionada por Carolina Gómez, Alma E. Muñoz y Ernesto Jiménez en La Jornada, porque en las primeras líneas refirieron que “La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó a los tres candidatos presidenciales el Compromiso por la paz”. No ya la Iglesia católica, sino más precisamente los obispos que integran la CEM.

Ante la movilización de los liderazgos de minorías religiosas (sobre todo evangélicas/protestantes) y, hay que recordarlo, de sectores intelectuales, académicos y políticos críticos de Salinas, éste debió modificar su propuesta para hacerla más amplia. Así, en su tercer Informe de gobierno convocó a promover la nueva situación jurídica de las iglesias . A regañadientes, entre el uso inicial del singular, la Iglesia , y el cambio al plural, las iglesias , al gobierno salinista no le quedó de otra sino aceptar al amplio abanico religioso mexicano y las organizaciones que lo conformaban.

En la discusión sobre el que sería el nuevo artículo 130 de la Constitución y otros, los líderes eclesiales católicos propusieron que para ser reconocidas jurídicamente como iglesias, las mismas cumplieran requisitos que, tramposamente, nada más podía satisfacer la Iglesia católica. Por ello cabildearon con los legisladores del PRI, quienes gustosamente cedieron a incluir requerimientos imposibles de cubrir por otras organizaciones religiosas distintas a la históricamente ­tradicional.

Entonces, cándidamente, el vocero del arzobispado de México, Germán Sánchez, y Ricardo Guízar, obispo de Atlacomulco (17 de diciembre de 1991), sentenciaron a millones de ciudadanos a no tener cabida en el nuevo marco jurídico: Existen iglesias, como las sectas, que no lograrán cumplir con lo estipulado por lo que corren el riesgo de desaparecer ante la nueva legalidad, aunque ello de ninguna manera provocará una monopolización religiosa . Finalmente la intentona invisibilizadora contra las minorías religiosas no prosperó. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (15 de julio de 1992), así como su posterior reglamento, extendieron el reconocimiento jurídico mucho más allá de lo deseado por los añorantes del inmovilismo religioso.