La carta que me enviaron todas las organizaciones de médicos especialistas, unas reales otros membretes, oponiéndose, aunque parezca increíble, con el pretexto, la excusa, de que se requería calidad y que cómo íbamos a pasar de 9 mil a 20 mil, dónde se iban a formar. Como no les hicimos caso, está saliendo la primera generación. Y tenemos 150 escuelas de medicina nuevas en los lugares más apartados , dijo.

López Obrador dijo: Se está avanzando. Estaba completamente abandonado, era un botín, una descomposición tremenda. No voy a hablar de la venta de las medicinas, de lo que se robaban en la compra y venta de medicinas, miles de millones de pesos; 10 distribuidores vendían 100 mil millones al año al gobierno y detrás políticos corruptos. Era una privatización y una corrupción silenciosa .

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como responsable de coordinar la restructuración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Rosa Icela Rodríguez, reconoció que ha sido complejo reincorporar al sistema público todo lo que se privatizó. Puso como ejemplo la anestesia para intervenciones quirúrgicas: aun cuando se dispone de personal médico, las intervenciones se complican por esa privatización. Recordó que se están construyendo seis hospitales del Issste y se pretende terminarlos en esta administración.