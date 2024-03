David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 12

Nueva York y Washington., Los abogados de defensa de Genaro García Luna solicitaron que el juez rechace por completo los argumentos de los fiscales y que ordene un nuevo juicio.

En la fase final de este proceso, ambas partes han presentado ahora sus posicionamientos a favor y en contra del nuevo juicio que solicitó la defensa en diciembre del año pasado con base a nueva evidencia, pruebas y testigos que se presentaron después de la conclusión del juicio en febrero de 2023.

En su respuesta a los fiscales registrada hoy al tribunal federal en Brooklyn ante el juez Brian Cogan, encargado de este caso, como también lo fue del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, los abogados de defensa encabezados por César de Castro alegaron que los fiscales no abordaron los puntos claves de la solicitud de un nue-vo juicio.

Enfatizaron que la defensa fue limitada en su trabajo antes y durante el juicio, ya que existía una persecución del gobierno en México de la familia y toda persona vinculada con García Luna, y señalan que incluso el presidente de México mencionó a su cliente en más de 850 de las mil 300 mañaneras, y que los ex colegas de García Luna han vivido en temor .

También aducen que no se ha abundado sobre por qué los fiscales no habían presentado una carta de entendimiento entre México y Estados Unidos de verificación del historial de altos funcionarios, incluyendo el acusado, en la cooperacion antinarcóticos entre ambos países, y que no respondió a acusaciones de que por lo menos un testigo ofreció declaraciones falsas sobre García Luna.