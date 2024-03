Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 5

La candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que hoy México ha rebasado todos los límites de violencia. Queda demostrado que este gobierno ha fracasado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las familias mexicanas. Hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto .

En seguida, recalcó: Presidente, no puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada. No cierre los ojos, Presidente, la realidad le toca a la puerta todos los días y usted se niega a enfrentarla .

Durante su conferencia de prensa Sin miedo a la verdad , que realizó al mediodía, resaltó: han sido asesinados 44 candidatos por el crimen organizado. Mi más sentido pésame a los familiares de los candidatos que tristemente han sido asesinados, ni ellos ni nadie merecían morir .

Por la mañana, durante el foro Diálogos por la democracia, encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la candidata llamó a los empresarios a hacer campaña por dos meses para convencer a los trabajadores para que voten por ella y obtener el triunfo en los comicios del 2 de junio, pero también les pidió no ser timoratos.