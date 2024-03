H

ay, en términos generales, la crítica destructiva (no hay que hacer eso) y la crítica constructiva (¿por qué no hacerle así?), que así planteadas son una sola –en modo alguno criticable. La cuestión es si quien emite esa que ideamos fusionada crítica tiene razón o no, si por los motivos que sean (no nos metamos en esto), la hace distraído y de esa manera poco ayuda: distrae del objeto de su crítica. Estaríamos entonces ante una crítica llanamente, dicho sea ahora en términos muy generales, por exceso o escasez (de lo que sea), por desequilibrio, distractora, no propiamente crítica.

***

Poesía que no es destino no es poesía, poema que no obliga no es poema.

***

Difícil en ocasiones discernir si una frase es aliterativa o cacofónica (sigo una idea de Zaid). Sencilla y notoria en ese sentido es aquella con que nos enseñaban la eme: mi mamá me mima –o la ese: ese oso se asea .

Con no muy distintos recursos fonéticos, algo más recargados, eso sí, escuché a una soprano decir alguna vez: –Es que Amadeo me mima como ni mi mamá me mimaba. Entre sorprendido y asombrado quedé de tal facilidad articulatoria, que atribuí al entrenamiento, capaz de pronunciar de corridito ese un poquito más y trabalenguas.