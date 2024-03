B

rillante que es, Xóchitl Gálvez de nueva cuenta la pendejió al invitar a los empresarios del país a violar abiertamente la ley electoral, pues les propone que hagan campaña a su favor, que convenzan a sus trabajadores a que voten por ella y a que dejen de ser timoratos y miedosos , porque de otra forma nos lleva el carajo . Y su convocatoria a que se salten las trancas se registró justo en un convivio organizado por una de las agrupaciones patronales más reaccionarias y que más ha metido las manos y las narices (junto con el Consejo Coordinador Empresarial), la Confederación Patronal de la República Mexicana, en los procesos políticos sucesorios en el país.

Ante cámaras y micrófonos, la émula de Vicente Fox dijo a los empresarios agrupados en la Coparmex: “les voy a cantar derecho; hay dos caminos: claudicamos o luchamos; yo los invito a luchar, a ponerse las pilas; yo me estoy jugando todo; me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, a hacer dinero y estar tranquila, y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos y sus familias, así es que los necesito: sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad (a que voten por ella), no hay mañana, o autoritarismo o democracia, o combustóleo o energías limpias, o educación para el trabajo o la asistencia de por vida … los necesito no timoratos, no miedosos; pierdan el miedo o nos lleva el carajo”.

En castellano simple, lo que Xóchitl sin tapujos propone a los patrones agrupados en la Coparmex (y por extensión a otras organizaciones de la cúpula empresarial) es que descaradamente hagan lo que saben hacer: violar la ley electoral, meter las manos donde ésta lo impide, convencer a sus empleados –aunque se separen de sus empresas dos meses y medio – para que voten por ella y, desde luego, invertir mucho dinero en su campaña (compra de votos incluida), es decir, lo mismo que hicieron Fox, Calderón y Peña Nieto: regalar un banco de sangre a los vampiros de la Coparmex y demás organismos cupulares del sector privado.