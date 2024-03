A diferencia de la política hitleriana implementada el siglo pasado, hoy existe en México libertad de expresión, divulgación y apertura de medios, que permiten replicar y mostrar a la gente la verdad, por lo que las mentiras de la oposición se mantienen no por ignorancia, sino como parte de una campaña de odio y desinformación; algunos por no perder privilegios, unos más por fanatismo y otros por simple orgullo.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Problemas con las becas en la ENAH

El tema de las becas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) siempre ha sido problemático; todos los semestres cambian los requisitos para obtenerlas. El responsable del área era Adán Peña, a quien le pidieron su renuncia la semana pasada ante las quejas de alumnos.

En el paro de febrero pasado en apoyo a los trabajadores, el asunto de las becas se añadió al pliego petitorio, en especial, que se nos permitiera subir documentos faltantes o erróneos. Este fin de semana se publicaron las listas de beneficiarios y no aparecimos 30 personas. En la plataforma ni siquiera dice que nuestros documentos fueron inválidos, más bien parece que alguien, o el sistema informático, los borró. Si algún documento no era correcto, nunca se nos dio aviso para volverlos a subir. A alumnos con un promedio de excelencia académica nos niegan las becas. Yo solicité a una destinada a quienes tienen más de 9 de promedio; tengo 9.7 y me merezco esa beca. Hoy no he podido comprar mis lentes y no tengo para mis gastos mínimos.

María José Sandoval

Invitación

En el marco de la Semana contra el apartheid israelí desde México, la Red Académica de Solidaridad con Palestina, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, el Seminario Norte de la Cuenca, UACM Difusión Cultural y otras organizaciones, convocamos al segundo Encuentro Universitario y Popular por Palestina, que se llevará a cabo mañana de manera simultánea en cinco espacios académicos: UACM-Cuautepec a las 13 horas; UACM-Tezonco, 11:30 horas; Facultad de Economía de la UNAM, 12 horas; Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 14 horas, y CCH-Oriente, 11 horas; así como en Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Monterrey. Contra el genocidio, la ocupación y el apartheid, los pueblos unidos, hasta que la justicia y la libertad llegue a Palestina. Programación en https://shorturl.at/chqE3

Daniela González López, coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos integrante del BDS.