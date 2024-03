César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 26

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó la actuación del juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, quien la semana pasada determinó la no vinculación a proceso penal de cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleatica (antes OHL), acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de explotar ilegalmente un bien de la nación (caso Viaducto Bicentenario).

Reprobó que la FGR emitió un comunicado para informar que Ramírez Peña absolvió de enriquecimiento ilícito al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos de estar ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación.

Sobre la audiencia del 12 y 13 de marzo, la Jufed exhibió las deficiencias en las que incurrió el Ministerio Público de la Federación, entre ellas que leyó la imputación contra los encausados.