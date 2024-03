Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 26

Ecatepec, Mex., Abogados independientes marcharon para denunciar que desde hace dos años padecen los cambios que realizó el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), ya que congregó seis juzgados en el denominado sistema Colmena, lo que provoca sobresaturación de expedientes y no funciona; además, aplicó certificaciones obligatorias con un costo de 20 mil pesos, creó una central de actuarios que no tiene capacidad y un tribunal electrónico que complica su labor.

Argumentaron que en un solo espacio se integraron seis juzgados a Colmena, pero llegan más de 14 mil expedientes al año que son revisados sólo por 10 personas (jueces), y esta situación retrasa los juicios.

Los defensores se congregaron en la vía López Portillo, a la altura del cruce de la avenida Morelos e Insurgentes, en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, desde donde marcharon al Palacio de Justicia de Ecatepec; ahí protestaron por las políticas que impuso el PJEM.