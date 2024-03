Hernán Muleiro

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 9

En la música de Parálisis Permanente está presente el punk y sus variantes posteriores, parte de su efecto en Latinoamérica se encuentra en que su historia funciona como espejo de lo que ocurrió en la región: una porción de descubrimiento de lo nuevo esperado con ansiedad, otra de nervios contenidos o reprimidos, el advenimiento de una generación que descubre que puede hacer esos ritmos en su propio idioma Ana Curra cuenta desde Madrid: a principios de los ochenta tenía 18-19 años, ahí formamos nuestro primer grupo Alaska y los Pegamoides. No había manera de comprar discos, no venía prácticamente música, es entonces cuando empiezan a llegar algunas avanzadillas de discos y todos nos hacíamos con material en el rastro, que es un sitio donde los domingos íbamos a comprar cosas de segunda mano e intercambiar casetes. Un par de chicos que se iban a Londres a grabar conciertos y los vendían los domingos. Anteriormente era un rollo, era toda folclórica o música de rock pero de los sesenta, que para entonces no coincidía ya con lo que nosotros pretendíamos, ya que estábamos viviendo nuestro momento. Ir a Londres a ver conciertos era inalcanzable en cuanto al dinero .

Principio de Parálisis

Cuando Eduardo Benavente, guitarrista y vocalista en Parálisis Permanente y pareja de Ana murió en un accidente automovilístico el 14 de octubre de 1983, el grupo dejó un legado breve y contundente. Su canción más reconocida, Quiero ser santa, se sostiene en el tiempo como un pedido de canonización blasfemo,Curra señala ese capítulo determinante en su vida: Parálisis Permanente es el proyecto más honroso de mi trayectoria, el mejor a nivel recuerdos, canciones e historia de amor. No quiero decir con esto que Alaska no fuera una experiencia mágica, de descubrimiento y conexión. Es que en la banda Eduardo y yo estuvimos en la línea de la composición, ética, estética, argumental y a nivel contenidos. Me siento mucho más protagonista en esta historia. Tengo todos los recuerdos, que desgraciadamente fue una historia muy fugaz, muy rápida, como sucede todo en la juventud. En este caso, el proyecto fue truncado por la muerte de Eduardo a los 21 años. Sucedieron muchísimas cosas en un corto periodo, fueron días cargados, revisando los diarios, que en aquella época escribían por temporadas, me doy cuenta de que estaban repletos, todos los días tenía muchísimas aventuras y afortunadamente lo recuerdo todo .

Me tocó descubrir la muerte de Eduardo, la primera muerte cercana, de una persona de la que estaba enamorada y por la que me sentía muy deseada, dejó una herida profunda de la que me costó mucho tiempo levantarme. Hoy me siento orgullosa, privilegiada de haberlo vivido, dejamos un legado que me da muchas satisfacciones, sus canciones se han convertido en himnos. Parálisis Permanente ha pasado en el tiempo con una matrícula de honor, las nuevas generaciones lo siguen llevando en su día a día y eso es muy reconfortante.