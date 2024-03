Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. 8

La 5 edición del Wild O’Fest, la fiesta más grande y salvaje del surf y garage del mundo , incluye como es habitual, un cartel explosivo, con la participación de The Ghastly Ones (primera vez en México) y Los Straitjackets (quienes celebrarán su 30 aniversario en tierra azteca); además los viejos conocidos del público mexicano: The Mummies, The Sonics, Satan’s Pilgrim, Wau y Los Arrrghs!!!, y Lost Acapulco, entre otros; o sea, coincidieron los músicos y creadores del concepto Wild O’Fest, Esteban Chunchy López y Chok Fermoso, “es un cartel de puro headliners” para los que gustan del surf.

En conferencia de prensa virtual, Chunchy dijo: esta edición será la última y por eso aventamos la casa por la ventana. De hecho, pensamos que la anterior era la última, pero luego de cinco años se logró ésta, gracias al apoyo de muchas personas y, por supuesto, de las bandas que tuvieron fechas para venir a tocar. Estamos contentos de poderlo lograr .

Por su parte Chok Fermoso precisó: “la anterior edición fue en 2019 y la idea fue seguir organizando el festival, sólo que caímos en pandemia. Decidimos regresar con este gran cartel y gracias a la pausa de años, pudimos platicar en Mazatlán con Dave Klein, baterista de The Ghastly Ones, que me dijo que el grupo se iba a reunir; hablé con ellos en Colombia y en efecto lo confirmaron. Gracias a esto decidimos organizar la 5 edición, después ya nos dedicamos al bookeo del resto de las bandas, creemos que aparte de ser el gran cierre del festival estamos muy contentos con este regreso de The Ghastly Ones”.

Podría ser la última

A la pregunta obligada de que si existe la posibilidad de reconsiderar futuras entregas del festival, Chok y Chunchy dijeron: en este momento es la última, porque la escena surfera y garagera es de nicho y pequeña, ya trajimos a todos y no nos gustaría repetir las bandas porque eso no es chido; la escena no ha crecido .

Los músicos se remitieron al inicio de este sueño: “en los dos miles pensamos ¿porqué no venían todos estos grupos a México, porqué ninguna productora las traía? De pronto nosotros enloquecimos y se dieron las condiciones para poder traer a las bandas de la escena del surf y del garage, hicimos nuestro festival porque los que había no nos gustaban tanto. El Wild O’Fest ha sido un sueño, no estamos payaseando, lo hicimos porque queríamos ver a los grupos que todo el tiempo escuchábamos, desde la primera edición pusimos a los que nosotros queríamos ver y el público nos dio la razón porque compartía ese gusto”.