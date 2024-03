Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. a11

En plena adolescencia Janeth Gómez Valdivia se independizó de su familia para continuar el camino de la halterofilia. Tuvo que dejar su pueblo en San Miguel del Alto, Jalisco; recién iba a ingresar a la secundaria. Catorce años después de aquel desplazamiento, la pesista se encuentra en puestos para clasificar a los Juegos Olímpicos.

Aunque la palabra alto rendimiento es fácil de pronunciar, el trasfondo es más complejo. Implica entender al deportista y las barreras que debe sobrepasar para alcanzar la élite.

‘Tenía 12 años cuando el CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) me reclutó y me fui a vivir a Guadalajara. No sabía lo que era la ciudad, tampoco conocía un transporte, venía del rancho, era una niña que casi no salía, si bien hacía mis travesuras en la calle, nunca iba más allá”, dice a La Jornada.

Empecé extrañar mi casa, no sabía desplazarme y para conseguir mis cosas tenía que ingeniármelas , recordó la atleta de 26 años.

Fue una etapa en la que, asegura, batalló mucho. Lo que la mantuvo firme fue su deseo de sobresalir en una disciplina que la cautivó desde el primer momento.

Nunca pensé hacer deporte, en mi localidad no había muchas chances de hacerlo. La oportunidad se presentó hasta que en una ocasión fueron a reclutar estudiantes para algunas actividades físicas. Eligieron a mi prima y ella me pidió acompañarla, ahí empecé a ver lo que hacían y supe que la halterofilia era lo mío, aun cuando la entrenadora me vio muy delgada y me propuso practicar lucha , recordó.