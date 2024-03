De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de marzo de 2024, p. a10

En el boxeo de hoy, las ceremonias de presentación de una pelea son apenas ensayos de la gran noche en las arenas. Los peleadores están sujetos al tiempo, profundamente conscientes de que los golpes pueden llegar también de forma dialéctica. Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutido de los supermedianos, lo sabe desde que inició su carrera, pero en el primer careo con Jaime Munguía, entrenado por el legendario Freddie Roach, prefiere reconocer que su rival se ha ganado el derecho de enfrentarlo el próxi-mo 4 de mayo en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, con un trabajo sincero y sin necesidad de habladurías.

El tapatío, de 33 años, se había rehusado a enfrentar a otro mexicano y finalmente accedió, aunque no ante David Benavidez, como muchos esperaban. Munguía es un gran peleador, un boxeador que tira muchos golpes, fuerte, disciplinado, tiene hambre de triunfo. Eso lo va a motivar. A mí me gustan los retos, enfrentar a rivales que sean como yo y quieran dar lo mejor arriba del cuadrilátero , afirma mientras sostiene sobre su hombro los cinturones de los cuatro principales organismos de boxeo (AMB, CMB, FIB y OMB) en la división supermediano.

Álvarez (60-2-2, 39 KOs) peleó por última vez en septiembre del año pasado, cuando se impuso a Jermell Charlo en un combate en el que también defendió sus fajines. Ahora el turno será para Munguía (43-0, 34 KOs), quien ascendió a los supermedianos apenas el año pasado, en la victoria que consagró su poderosa pegada frente a Sergiy Derevyanchenko. El Canelo imagina un escenario repleto de banderas tricolores en Las Vegas, con aficionados cantando música norteña y apasionadas conversaciones sobre el boxeo mexicano.

Banderas tricolores y música de banda