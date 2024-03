“Cuando un ejecutante está en el aire siente la adrenalina, pero los espectadores también liberan este compuesto químico, porque ellos no pierden detalle para saber si el circense logrará cumplir con su acrobacia o fallará en el intento.

La compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas recurre a malabares, equilibrismo, mástil chino, aro aéreo, rueda, zancos, acrobacia, contorsión y el humor para narrar el descubrimiento de la pintura El circo de los hermanos niño nuevo, cuyas escenas evocan a unos malabaristas que desnudan sus emociones. “Nuestra premisa es ‘¿La vida no es como el circo, pues siempre estamos en la cuerda floja?’, explica Jorge Díaz (Ciudad de México, 1977) en entrevista con La Jornada.

El elenco es integrado por Andrea Salas, Alejandra Palestina, Carla Díaz, Fernanda Palacios, Fernando Ignacio, Gerardo González, Ricardo Díaz, Gustavo Salas, Jessica González, Jorge Díaz y Olinsser Hernández.

Díaz Mendoza considera que “en la actualidad vivimos una época muy difícil llena de atrocidades. Sin embargo, esta obra ofrece un respiro para darse la oportunidad de asombrarse e imaginar las cosas extraordinarias que pueden hacer las personas, no solamente con su cuerpo, sino con los sentimientos. Es curioso, pero incluso una cebolla nos hace llorar.

Me parece importante alimentar los sueños y las capacidades humanas. Cuando llevamos al límite nuestro esfuerzo, nos daremos cuenta de que no hay límites (no es cliché). Por otra parte, el circo también ofrece un abanico de posibilidades, como abrazar varias disciplinas en pos del desarrollo físico, además de fomentar la imaginación y la creatividad , concluyó.

Díaz Mendoza fundó junto con Jessica González la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas, que ha participado en espacios y festivales culturales y cuenta con más de 15 años de trayectoria.

Biografía pintada de un circo se presenta sábados y domingos a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón). El boleto cuesta 250 pesos.