Explica que como creador o intérprete siente profundo interés por cómo todos necesitamos historias y cómo somos casi nada sin ellas. Al mismo tiempo, me llama mucho la atención que ninguna historia es cierta, cómo todo es una interpretación de alguien .

Esto significa que nuestra mente, al parecer, siempre quiere encontrar culpables, víctimas y victimarios, quién lo hizo o no lo hizo, condenar y enjuiciar. Y el autor hace esta obra para que nos demos cuenta de esa necesidad y de que, quizá, dudar es un ejercicio fascinante e importantísimo para la evolución del ser humano.

▲ Ana Guzmán Quintero protagoniza Duda: la parábola, ganadora del Pulitzer al Mejor Drama en 2004 y del Tony a Mejor Obra un año después. Foto cortesía de PlayHouse Entertainment

Esa idea empieza a cobrar mayor fuerza hasta llevarla, junto con todos los involucrados, a fuertes consecuencias en las que cada uno empieza a dudar de todos los conceptos que sostenían su mundo.

De acuerdo con José Sampedro (Ciudad de México, 1987), más que con fines de denuncia, el tema de la pederastia es usado en esta pieza teatral como una excusa : Lo que me parece fascinante no es si el padre abusó o no, sino las profundas dudas en que caen todos los personajes: por ejemplo, que la madre del niño supuestamente agredido cuestione a la directora si es realmente malo que su hijo de 13 años esté mejor, más feliz y amado que nunca .

Para el también actor, bailarín y cantante, otro aspecto interesante de esta propuesta tiene que ver con el patriarcado, ese poder que los hombres buscan ejercer sobre las mujeres, así como la supuesta hegemonía de la raza blanca, ya que el niño que presumiblemente fue violentado es el único de origen afroestadunidense en la escuela.

El creador precisa que optó por un montaje minimalista, sin más elementos en el escenario que cuatro sillas que se van acomodando según las acciones, debido a su interés de que el enfoque esté completamente en el actor.

Imaginar el mundo

No hay nada más poderoso que invitar al espectador a imaginarse el mundo. Entre más elementos se le ponen, ya le estás dando el universo, en vez de invitarlo a que él lo cree en su mente, como pasa con la lectura. Me gusta que la gente imagine todo, y esta vez lo llevé al extremo, al no tener siquiera utilería , indica.

Me gusta el resultado. Para esta obra funciona mucho la sensación de vacío, pulcritud y rectitud, que las cosas son completamente blancas o negras. Me gusta que la escenografía sea reflejo de esa mente completamente binaria de la hermana Alloysus (la directora de la escuela), donde sólo existe el negro o el blanco.

Duda: la parábola es protagonizada por Emma Dib, Antón Araiza, Conchi León y Ana Guzmán Quintero (ganadora del Premio Metro como Mejor Actuación Femenina Principal en una obra).