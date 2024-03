La editora Melina Balcázar, quien tradujo el texto, destacó que el narrador es una de las voces más singulares y originales en francés. Me gustó que no es el imperativo comercial, de la moda, lo que lo lleva a escribir, sino que quiere entender y lo hace a través de la forma. Esos son factores que nos gustan en Canta Mares: autores movidos por una pulsión de forma, comprensión y poética .

Recordó que estos escritos fueron publicados en el diario comunista italiano Il Manifesto, cuando fue becario de la Villa Médici, en Roma. “Era un desafío que lo obligaba a un desplazamiento del texto corto hacia el ensayo.

“Quizás en estos textos de Miss Francia se encuentra el inicio de lo que practico ahora. Mis dos libros más recientes en Francia son como ensayos, hechos de manera fragmentaria. Por ejemplo, uno trata de la invasión de las estadísticas, a la manera de poner en cuestión el mito progresista, y el otro es una historia de las cintas transportadoras como una alegoría de la historia del capitalismo.”

Comentó que la tradición en que se inscriben Miss Francia y otros textos suyos recientes para entender la evolución de ciertos aspectos de la sociedad se puede ver en Las mitologías, de Roland Barthes, y en la obra de Walter Benjamin, que lleva a abordar el pensamiento, la teoría, con las técnicas de lo literario, lo poético y la ficción .

En suma, continuó Pagès, espero que estos retratos y textos expresen microfenómenos o microsíntomas; sean una muestra de problemas que aunque son de individuos, al mismo tiempo por ser como arquetipos, por la brevedad, contengan algo más universal. La esperanza de todo escritor es que su imaginario singular contenga lo global .

En torno a la minificción en su país, el también editor negó que allá existan grandes figuras ni tampoco una tradición de esa forma literaria. “Vi en la literatura de Cortázar, que me gusta mucho, el potencial de estas formas; o también en Max Aub, que terminó su vida en México como una gran figura del exilio español. Su libro más conocido en Francia es Crímenes ejemplares, que también está entre los 15 que más me gustan.

“Mi recopilación de textos cortos anterior, Pequeñas naturalezas muertas en el trabajo, quizás es el libro con el que más éxito he tenido en Francia. Lo que se destacó era la originalidad de dedicarse a este tipo de formas”.

Opinó que la confrontación entre lo extenso y lo breve en Francia se centró en la oposición entre la novela y la poesía desde el siglo XIX. “Sí existió, si pensamos en Maupassant, pero no prosperó. También se expresó la forma breve en los juegos formalistas del grupo Oulipo, en Georges Perec con su Me acuerdo. Pero para ellos las formas breves serían como un lugar de experimentación de otras cosas, pero no de lo narrativo”.