on motivo del aniversario de la nacionalización de la industria petrolera de México, rescatamos datos importantes planteados por Carlos Montemayor en distintos medios sobre este tema.

Entre 1998 y 1999, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) apoyó una investigación para rescatar la memoria social de la expropiación petrolera, realizada por Carlos Montemayor, material con que Sergio Olhovich elaboró un guion cinematográfico. Durante el gobierno de Vicente Fox se buscó financiamiento para la filmación, pero no fueron favorecidos.

En 2003, Montemayor comentó a Abraham Zabludovsky –en el programa de radio De la A a la Z– una escena del mencionado guion para dar lugar a una reflexión sobre la situación que atravesaba entonces Pemex. Aquí lo reproducimos.

“El anuncio del desabasto de gas por parte del señor Muñoz Leos, de Pemex, pues prácticamente ya le abre las puertas al retorno de empresas como Shell, Texaco, Mobil, British Petroleum, que son las compañías que se fueron en el 38, cuando la expropiación petrolera. En algún texto que escribí, porque me lo pidieron para hacer un guion cinematográfico para el Imcine, yo ponía una escena en la Navidad del 38, en que los accionistas petroleros estadunidenses, en NY, en el coctel de Navidad, decían: ‘los mexicanos son incapaces de mantener el petróleo, así que tarde o temprano, será cuestión de días, de meses, de años, de décadas, pero regresará a nosotros’. Y, bueno, ya están regresando, exactamente las mismas compañías, ahora con el pretexto del anuncio del desabasto de gas.