Sé lo que la gente dirá. Incluso personas en esta sala**. Dirán: la gente no quiere trabajar . Dirán: la clase trabajadora es perezosa . Por eso, quiero cerrar con esto.

Estoy de acuerdo en que hay en este país una epidemia de gente que no quiere trabajar. Personas que no quieren tomarse la molestia de levantarse cada mañana y contribuir a la sociedad, sino gorronear el trabajo de otros. Pero esos no son los obreros. No son los trabajadores. Son un grupo de personas que nunca han hablado de lo poco que en verdad trabajan, y de lo poco que en verdad contribuyen a la humanidad. Las personas de las que hablo son los gorrones de Wall Street, los amos del ingreso pasivo.

Esos que se benefician del trabajo de otros tienen todo el tiempo del mundo. Mientras quienes hacen funcionar al país, quienes elaboran los productos y aportan el trabajo, tienen cada vez menos tiempo para sí mismos, para sus familias y para sus vidas.

Nuestro sindicato continuará luchando por los derechos de los trabajadores para recuperar sus vidas y recuperar su tiempo. Pedimos el apoyo de ustedes para esa lucha.

(Poco después de que Shawn Fein fue electo presidente del UAW, lanzó una huelga contra Ford, Stellanis y General Motors que obtuvo incrementos de 25 por ciento a los salarios, aumentos a las pensiones y cambios en el lugar de trabajo. Actualmente, encabeza al UAW para organizar a las compañías automotrices estadunidenses que no están organizadas, y trabaja para reducir las horas de trabajo y elevar el ingreso de la clase trabajadora.)

* Presidente internacional de Trabajadores del Automóvil Unidos

** Extracto de una declaración pública del presidente de los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, el 14 de marzo de 2024, ante un comité del Senado estadunidense convocado por el senador Bernie Sanders para analizar su propuesta de una semana laboral de 32 horas para todos los trabajadores, sin merma de ingreso. // https://t.ly/nBI_H

Traducción: Jorge Anaya