A

diferencia de lo que sucede en la contienda por la Presidencia, donde no hay convicción generalizada de los opositores respecto a la viabilidad triunfal de Xóchitl Gálvez (sino todo lo contrario), en la batalla por el Gobierno de la Ciudad de México sí hay una disposición del antiobradorismo de apostar lo más que pueda en busca de derrotar a Clara Brugada.

Las expectativas encabezadas por el panismo patrimonialista de Santiago Taboada se nutren de la estimación de que hay segmentos de la clase media capitalina que están desde molestos hasta irritados por medidas y declaraciones del presidente López Obrador y que se producirá un importante voto de castigo que principalmente sería captado por los candidatos de la cardiocoalición (Corazón y Fuerza por México).

También consideran los pripanistas (el PRD es meramente testimonial) que en las filas del morenismo y sus aliados no hay unidad sólida, sino apariencias no siempre bien montadas y una serie de pleitos, intrigas y jaloneos entre grupos y entre integrantes de los círculos cercanos a Brugada que pueden propiciar derrotas al guinda y sus acompañantes como en 2021 o incluso en dimensiones mayores. En esas cuentas alegres no incluyen el fuerte saldo negativo del pripanismo en la capital del país y, en especial, los enredos judiciales del bando encabezado por Taboada.

En otro tema: el presidente López Obrador explicó ayer en la mañanera el proceso administrativo y técnico que le llevó a proponer a Ricardo Salinas Pliego un ajuste en los montos de los adeudos de impuestos por desconsolidación en empresas del Grupo Salinas.

Explicó que se propuso al empresario un acuerdo para que “legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial, o sea… si Azteca o Grupo Salinas aceptaba, que nosotros teníamos facultad legal; o sea, que no íbamos a infligir ninguna ley, no íbamos a violar nada. Porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego (Fernández de Cevallos) cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA” a Jugos del Valle.