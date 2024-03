E

l petróleo ha sido un tema central de debate de la administración del presidente López Obrador. Ayer encabezó en la Torre Pemex de la Ciudad de México, por última vez, la conmemoración de la expropiación en su aniversario número 86. Las visiones de la oposición y el gobierno chocan de frente. Para los opositores –según los mensajes que corrieron profusamente en redes sociales– el gobierno quedó a deber el precio de 10 pesos el litro de gasolina Magna, la refinería Dos Bocas ha salido costando más de lo que se estimó originalmente, no se ha cumplido con el objetivo de aumentar la producción de gasolina y diésel a fin de que dejen de importarse y se han invertido cuantiosos recursos sin resultados. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, rechazó que sea un fracaso la política petrolera. Pemex tendrá un volumen de producción de petróleo de un millón 876 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos y condensados, con la suma de sus refinerías en territorio nacional y Deer Park, en Texas.

El canto de las sirenas

En cuanto a la deuda de más de 100 mil millones de dólares que heredó la petrolera, Romero Oropeza anunció que este año habrá una disminución substancial. Refirió que los gobiernos prianistas la usaban para obtener préstamos pero no invertían los recursos en la empresa, les daban otro destino. Por su lado, ante la propuesta de candidatos presidenciales de oposición de cerrar refinerías, el presidente López Obrador dijo que la vía correcta es mejorar su productividad y construir más refinerías. No escuchar el canto de las sirenas , y calcular bien los tiempos de la transición energética para no volver a caer en la dependencia extranjera por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles, expresó. Un nuevo compromiso: “En septiembre –su último mes en Palacio Nacional– importaremos únicamente 6 por ciento, seremos prácticamente autosuficientes”.

Santiago Tajada