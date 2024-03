Xinhua, Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 19 de marzo de 2024, p. 21

Pekín. Durante los últimos años el pueblo ruso se ha unido como uno solo y ha superado los desafíos , declaró el presidente chino, Xi Jinping, al felicitar por su relección a Vladimir Putin, quien también recibió saludos del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de los representantes de Siria, India, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

No habrá una llamada de felicitación de Estados Unidos , aseveró el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. La elección fue un proceso increíblemente antidemocrático señaló.