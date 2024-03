Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de marzo de 2024, p. 21

Moscú. La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia dio a conocer ayer los resultados definitivos de los comicios que ganó el actual presidente ruso con la totalidad de las boletas escrutadas: Putin obtuvo 87.28 por ciento de los votos, con una participación de 77.44 del padrón.

Los otros tres contendientes no reunieron juntos ni 12 por ciento de la votación: Nikolai Jaritonov (4.31 por ciento), Vladislav Davankov (3.85) y Leonid Slutsky (3.20).

Son resultados que nunca antes se habían alcanzado en la Rusia postsoviética y que para sus partidarios demuestran que la mayoría abrumadora de los rusos respalda la operación militar especial de Putin en Ucrania.

Los seguidores del mandatario ruso interpretan este conflicto armado como respuesta a la amenaza que representa la agresión de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por conducto del régimen neonazi de Kiev que pretendía aniquilar a la población de origen ruso del este y sur de Ucrania , tesis recurrente que se escucha con frecuencia en boca de altos funcionarios rusos y que pudo escucharse ayer en los canales de la televisión pública local, cuya programación se centró en destacar la abrumadora victoria electoral de Putin.

En ese contexto, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, rechazó categórico las declaraciones del gobierno estadunidense en el sentido de que los comicios no fueron ni libres ni justos. Estamos totalmente en desacuerdo con esta evaluación, que como señaló anoche (domingo) nuestro presidente eran previsibles, por cuanto Estados Unidos es un país profundamente involucrado en la guerra en Ucrania y, de hecho, está en guerra con Rusia. En las presentes circunstancias no podíamos esperar otro tipo de comentarios desde Washington .

Al matizar que Putin no confirmó que se estaban llevando a cabo negociaciones para intercambiar a Aleksei Navalny, líder opositor muerto en prisión, sino que sólo se informó a su jefe que en Occidente existía esa idea, Peskov aprovechó el contexto para arremeter contra su viuda, quien prometió seguir la causa de su marido: hay muchas personas que viven en otros países y se han aislado por completo de su patria. Yulia Navalnaya pertenece cada vez más al área de aquellos que están perdiendo sus raíces, los lazos con su patria, y dejan de sentir el pulso de su país .

Para Viacheslav Volodin, presidente de la Duma (Cámara de Diputados), “el triunfo de Putin es un triunfo de los ciudadanos. Las elecciones mostraron la consolidación de la sociedad, así como un altísimo grado de confianza en Vladimir Putin. (…) Los resultados rebasaron todas las expectativas. Es una respuesta a todos los que han hecho de todo para que nuestro país no sea fuerte, para desintegrarlo”.

A su vez, Ela Pamfilova, presidenta de la máxima autoridad electoral en Rusia, la CEC, está convencida de que el índice de participación tan alto (77.44 por ciento) se debió a que hay que tener una mentalidad cavernícola, primitiva para no conocer cómo es nuestro pueblo: tenemos un país libre y un pueblo culto que no admite presiones ni de dentro ni de fuera .

Un 57% habría sido más digno

En contraste, la oposición rusa sostiene que las cifras con que la CEC certifica el triunfo de Putin no tienen ninguna importancia porque, a juicio de Abbas Galiamov (ex redactor de los discursos de Putin, ahora en el exilio), “no se corresponden con la realidad, son inventadas, y hubiera sido más digno, aun haciendo trampa, decir que sacó 57 por ciento de los votos, pero casi 90 por ciento, por favor… ni que estuviéramos en Turkmenistán (república ex soviética de Asia central)”.