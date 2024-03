Martín Hernández

Martes 19 de marzo de 2024, p. 26

Puebla, Pue., Chipilo es, hasta ahora, la única comunidad poblana cuyo gremio de pequeños comerciantes ha luchado abiertamente contra la depredación que, aseguran, provoca Oxxo.

En agosto de 2023, en varios inmuebles de esa colonia de italianos fundada en 1882 y que en la actualidad es junta auxiliar del municipio de San Gregorio Atzompa –a 16.3 kilómetros de la capital del estado– colocaron lonas con los colores de la cadena –amarillo, rojo y negro– y mensajes de repudio a esas tiendas de conveniencia.

El más grande y vistoso dice: No más tiendas Oxxo, sólo perjudican al comercio local. No más injusticias al pequeño comerciante. Pedimos a las autoridades locales, estatales y federales la no apertura de este nuevo Oxxo .

Los expendedores manifiestan así su repudio a la instalación de una sucursal de la cadena Femsa en su territorio, que ya de por sí estaba cercado por otros cuatro locales de la franquicia que habían sido abiertos a velocidad meteórica en los cuatro puntos cardinales de los pueblos vecinos.