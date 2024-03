Nacido en 1937, Seidler se mudó a Estados Unidos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Londres. Asistió a la Universidad de Cornell, donde fue amigo del escritor estadounidense Thomas Pynchon.

Sus primeros trabajos en el entretenimiento son doblajes de traducción de películas de monstruos japonesas e irrumpió en la televisión con la serie de la década de los 60 Adventures of the Seaspray.

A lo largo de su carrera, Seidler escribió otros proyectos, incluidos los musicales infantiles animados The King And I, Quest For Camelot y Madeline: Lost in Paris. También coescribió la comedia dramática de 1988 de Francis Ford Coppola, Tucker: un hombre y su sueño.