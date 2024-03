Louis Chilton

Martes 19 de marzo de 2024, p. 7

El mayor conocimiento que podemos transmitir es la empatía”, afirmó John Cameron Mitchell, cineasta detrás del musical queer Hedwig and the Angry Inch. Habló en su calidad de presidente del jurado de la Palma Queer, que se entregó en el pasado festival de cine de Cannes, mientras otorgaba el premio a Monster, de Hirokazu Kore-eda.

La cinta es una historia de dos chavos de escuela que encuentran, el uno en el otro, un amor joven e inocente. Nosotros, como personas queer, que no podemos ni queremos conformarnos, honramos esta película porque su realizador entiende que el forastero es un chamán , continuó Cameron Mitchell. El forastero posee conocimientos secretos que son vitales para la evolución y supervivencia de nuestra sociedad .

Kore-eda, de 61 años, ha pasado gran parte de su carrera explorando la vida de los forasteros, ya sea la afligida Yumiko en su revolucionaria película Maborosi, de 1995, el sin suerte Ryota en After the Storm, de 2016, o la familia de pequeños ladrones en Shoplifers, ganadora de la Palma de Oro en 2018.

Pero la reciente película del director lo ve aventurarse en un territorio nuevo y delicado.

“Cuando le dieron (la Palma Queer) escuché al jurado leer los comentarios. Dijeron que se trataba de una película que arrojaba luz sobre las personas que no eran capaces de adaptarse a la sociedad”, afirma Kore-eda. Me hizo pensar, en realidad, sí, eso es más o menos lo que estaba tratando de hacer .

A lo largo de su carrera, Kore-eda ha sido comparado en forma amplia (y ligeramente reduccionista) con el director de Tokyo Story, Yasujirō Ozu, uno de los grandes maestros del cine discreto, en gran parte debido al poder y el aplomo de sus dramas realistas. Y, sin embargo, Monster ha generado comparaciones con ese otro titán del cine japonés de la época dorada: Akira Kurosawa, y su clásico Rashomon, que cambia la perspectiva. No se me ocurre nadie a quien no le gustaría que lo compararan con Kurosawa , admite Kore-eda. Pero en cierto modo es vergonzoso, porque sus películas son obras maestras .

Sin embargo, como señala, las comparaciones son algo engañosas. Un punto más cercano para ello, sostiene Hirokazu, sería el drama Elephant, de Gus Van Sant, de 2003, que narra el asesinato de varios alumnos de una escuela por un adolescente.