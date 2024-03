▲ Analistas del sector financiero prevén que la reducción de la tasa de referencia que podría anunciar el Banco de México el próximo jueves no desalentará el ahorro. Foto La Jornada

Si bien se trata del segmento que más aporta al saldo de la captación total, con 62 por ciento del portafolio, no es el que tuvo el mayor dinamismo.

La tasa de referencia es el instrumento que marca el costo al cual se financian las empresas y las familias del país, pero también funciona como referente de los rendimientos que pueden ofrecer las instituciones bancarias en productos de ahorro. Actualmente se encuentra en 11.25 por ciento, el nivel más alto desde que el banco central tiene como meta controlar la inflación por medio de la política monetaria.

De acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), actualizada al 3 de marzo, el rendimiento promedio que pagan cuatro de los seis principales bancos que operan en el país (BBVA, Santander, Banorte y Citibanamex) a un plazo promedio de uno a tres años es de 3.5 por ciento.

Rendimientos sostenibles

La expectativa general del mercado es que este jueves el BdeM comience a reducir su tasa de referencia, como resultado de la gradual baja que ha tenido la inflación en el país. De acuerdo con la encuesta que Citibanamex hace entre analistas, se prevé que este primer recorte sea de un cuarto de punto porcentual, con lo cual la tasa pasaría a 11 por ciento. Pese a la disminución, no se espera que el ahorro de las personas y de las empresas en instrumentos bancarios caiga de golpe.

“Los rendimientos son sostenibles mientras la tasa de referencia se mantenga elevada; lo que ofrecen los grupos financieros está dentro de la forma en que se mueve el mercado de dinero, y mientras no empiece un proceso continuo de disminución de las tasas de interés, las instituciones podrán mantener o seguir pagando estos niveles atractivos en las cuentas de depósito.