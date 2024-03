Respecto de la afición de Alfonso Aguilar por el arte, su gusto se inició al cursar estudios en Francia. Luego, al desempeñarse de diplomático –fue vicecónsul y cónsul en París, Tel Aviv y San Francisco–, su labor le permitió visitar galerías y conocer artistas internacionales, lo que incrementó su interés por el arte. Al regresar a México no siguió con su carrera de diplomático, sino que se dedicó a la promoción del arte. De acuerdo con Picci y Juan Pablo, su padre ayudó a formar grandes colecciones de arte en México.

La galería no trabaja de forma exclusiva con sus expositores; sin embargo, sí lo hace con un estudio en La Habana, de los pintores cubanos Ernesto Estévez, Juan Carlos Lemus, Yaciel Martínez y Gabriel Delgado, quienes cultivan el paisaje contemporáneo, género pictórico de mucha tradición en su país.

Picci Fine Arts abrió en diciembre pasado con la exposición Carlos Mérida vs. Mathias Goeritz, de 25 obras. La siguiente muestra, El amor con el hoy, tuvo que ver con la pintura abierta de Eloy Tarcisio, quien ha experimentado y pintado con materiales insólitos, como mole, tunas o chapopote. La próxima exposición individual es Abstractions, de la pintora y escultora Chica Ayala (Monterrey, 1974). También se prepara una de la artista surrealista Sofía Bassi (1913-1998).

En México expuso y se hizo amigo de los pintores relacionados con la Ruptura: Francisco Corzas, José Luis Cuevas, Arnaldo Coen y Francisco Toledo, por mencionar algunos. De la Zona Rosa, donde la galería también estuvo en las calles de Varsovia y Amberes, se mudó a la calle de Campos Elíseos, luego a Emerson, después a Mallorga, a Masaryk, todos, en Polanco. También se instalaron en un edificio de Bosques de las Lomas, con el nombre de Arcos Itatti. En 1999, otro hijo, Ildefonso Aguilar, empezó a editar la revista Arte Vance, en torno al arte contemporáneo.

A lo largo de 10 años, a partir de 2002, la galería no tuvo un espacio físico; se dedicó a la creación del Centro Cultural Clavijero, en Morelia, Michoacán, proyecto a cargo de Pichi Aguilar. Otra iniciativa de la galería fue la exposición del artista francés Daniel Hourdé, que se mostró en el Museo de la Cancillería.

En medio siglo, la escena del arte en México y el mundo ha cambiado radicalmente. Para Picci Aguilar, hay otra perspectiva: “se ha alineado con el mainstream, alejándose de lo mexicano, para identificar esferas que no son de aquí”. Según el galerista, hay una generación perdida ; incluso, maltratada , de pintores surgidos en los años 90 del siglo pasado: No existen libros sobre esta generación, que tampoco ha sido estudiada por la academia. Expusimos a varios de ellos en Arcos Itatti .

Picci Aguilar señala que la promoción artística es una labor titánica , porque los artistas acaban siendo sus propios promotores. No hay galerías que lo hagan .

El más joven de los hermanos, Juan Pablo, historiador del arte, observa que hay un vacío respecto al papel del Estado: No colecciona, no promueve artistas, no invierte .

La exposición Abstractions, de Chica Ayala, se exhibe en Picci Fine Arts (Alpes 700A, Lomas de Chapultepec).