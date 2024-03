A

trapados en sus burbujas propagandísticas rusófobas, demonizadoras y caricaturescas, la histeria parece haberse apoderado de los principales centros de poder del Occidente colectivo. Tras la captura Rusia de la estratégica ciudad fortaleza de Avdiivka, en las inmediaciones de Donietsk, el 17 de febrero, y la posibilidad de un colapso en cascada de las fuerzas armadas de Ucrania a lo largo de la línea del frente, las alarmas resonaron en Washington, París y Berlín, desatándose una campaña de intoxicación (des)informativa belicista con eje en la tensión y el miedo, cuyo objetivo encubierto es fortalecer a la OTAN y alimentar un creciente complejo militar-industrial en Europa.

El 26 de febrero, ante altos representantes de la Unión Europea y la OTAN (aun EU y Canadá) convocados con 24 horas de antelación, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso diseminar pequeños destacamentos de fuerzas especiales occidentales en partes de la línea del frente ruso-ucranio, bajo el señuelo de desminado y mantenimiento y reparación de sistemas de armamento, con la misión de actuar como elemento vulnerable disuasivo estratégico ( tripwire) para limitar las maniobras militares rusas, ya que si fueran atacados desencadenaría una represalia completa de los ejércitos de la alianza atlántica contra Moscú. Un par de días después, durante una reunión con líderes de la oposición, Macron descartó cualquier límite y líneas rojas en la injerencia de Francia en el conflicto. Según el político Florian Filippot, Macron estaba preparando a la opinión pública para que Francia intervenga con el pretexto: Y si el frente avanza hacia Odesa o Kiev, ¿qué haremos?

En realidad, la grandilocuencia de Macron en la puesta en escena en el Palacio del Eliseo buscaba arrebatar a Alemania el liderazgo de Europa en defensa y seguridad. Como ha señalado el ex diplomático británico Alastair Crooke, el canciller alemán, Olaf Scholz, viene construyendo un eje militar ligado a EU en alianza con Polonia, los países bálticos (las ex repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania) y la presidenta de la Unión Europea (UE), la ex ministra de Defensa germana Ursula von der Leyen. De allí que en París Scholz rechazó la propuesta de Macron y declaró que no habrá soldados en Ucrania enviados por países europeos o estados de la OTAN. Europa ha descargado su defensa en gran parte en Estados Unidos y sus fuerzas armadas y sus industrias militares no están listas para una guerra convencional.

Sin embargo, tras el precipitado teatro del Eliseo y la nueva narrativa sobre el miedo y la amenaza rusa de invadir Europa, se esconde un objetivo más serio: centralizar más el control de los países europeos por la burocracia tecno-militar de la OTAN en Bruselas, mediante adquisición de material bélico de defensa de los estados miembros.