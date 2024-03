El módulo que tenía a su cargo fue desmantelado; no obstante, el subdirector de Neurocirugía, Sergio Moreno, expidió un oficio –del cual La Jornada tiene copia– en el que se informa que a partir del 24 de enero de 2022 sería jefe del módulo de su área de especialidad. Tampoco se le ha tomado en cuenta para tareas de investigación o atención médica especializada.

De acuerdo con el médico, las autoridades del instituto no cumplieron a cabalidad con los laudos que ordenaron su regreso al instituto en las condiciones que tenía hasta antes de su despido, es decir, como neurocirujano con subespecialidad en cirugía estereotáctica y funcional, técnica que se utiliza para el tratamiento de tumores cerebrales, enfermedad de Parkinson y epilepsia, entre otros.

El miércoles 13 de marzo, día indicado en una notificación oficial de Juan Carlos Shedid, subdirector de recursos humanos, para la audiencia sobre el procedimiento administrativo, el funcionario estaba muy ocupado y no lo pudo recibir , por lo que de manera verbal le indicaron a Ondarza que se presentara el miércoles 20.

El hostigamiento laboral en contra del neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira ha sido constante en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, ya que a pesar de que el especialista cuenta con el nombramiento oficial de jefe del módulo de cirugía estereotáctica y funcional desde enero de 2022, no ha podido realizar su trabajo. En cambio, recibió en su domicilio particular tres notificaciones con fechas diferentes sobre su supuesta inasistencia a su centro laboral.

Lo ocurrido es contrario a la convicción del director del instituto, Ángel Antonio Arauz, de no hostigar a los trabajadores y mucho menos despedirlos de manera injustificada. De hecho, el funcionario aseguró a este diario que había girado instrucciones para que cualquier sanción o eventual despido se realizara con base en la normatividad.

Ante la situación que ha vivido Ondarza, decidió empezar el trámite para su jubilación, pero no fue posible porque en el Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) le informaron que su centro laboral debía el pago de aportaciones. De eso tiene conocimiento Arauz, quien aseguró que dicha deuda había sido saldada.

Ondarza Rovira se entrevistó en febrero con Shedid, quien le informó que la deuda con el Issste ya estaba resuelta, pero había un error en la hoja que acredita su antigüedad laboral y estaba en proceso de corrección.

El funcionario se comprometió a avisarle cuando el documento estuviera listo y, de acuerdo con Ondarza, le planteó que ya no se presentara. Pasaron los días y Shedid no buscó al neurocirujano, no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes que le envió para conocer el estatus del trámite.

En días pasados intentó entregar un oficio de respuesta a las notificaciones que dejaron en su domicilio, pero ni el área de recursos humanos ni en la oficialía de partes recibieron el documento.