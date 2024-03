Sostuvo que los palestinos no solamente están muriendo por una guerra criminal, porque el ejército israelí se ha comportado con una cobardía extraordinaria, porque no mata al supuesto enemigo, está matando a mujeres, a niños y a ancianos .

Guevara destacó que eso no es permitido por ninguna ley en ninguna parte del mundo y, sin embargo, lo siguen haciendo; y no frenamos ese genocidio rapaz, ese pueblo está muriendo de hambre y enfermedad, pues no tiene los recursos, no hay alimentos, no llega el medicamento y para colmo, la mayor parte del personal médico ha sido exterminado, nosotros necesitamos romper esto .

Exhortó a que hagamos algo por este pueblo que nos está llamando todo el tiempo a ser solidario con ellos .

En su ponencia, advirtió que Cuba enfrenta una crisis en su sistema de salud debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, cada vez más severo desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021), sin que importe que los médicos insulares están a la vanguardia en la fabricación de diversas vacunas, aunque enfrenta carencias para producir medicamentos como el paracetamol.