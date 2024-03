“Si ganamos nosotros, Trump se va a entender con alguien que respete a los mexicanos, que no le permita que le digan sus labores y que no les permita que les diga criminales; con alguien que apoyando a su gente, a la gente del campo, haga a Estados Unidos respetarnos.

Naucalpan, Méx., El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que su campaña es la única que no emplea dinero de poderes fácticos, del gobierno o grupos criminales, a diferencia de sus oponentes, y por eso será la que va a cambiar el país.

Para empezar, que deje de mandar las armas que hacen de este país un infierno; para empezar, que nos empecemos a entender en temas importantes, como el agua y la migración , agregó. Y tener esa relación con Estados Unidos nos va a permitir que nuestras productoras y productores compitan en condiciones de igualdad y haya prosperidad para el campo mexicano , apuntó.

Ante unos mil asistentes, Álvarez Máynez sostuvo que lo que necesita el país es ver a futuro y no volver al pasado con quienes dicen que no debemos de aspirar a más. Destacó que no se puede permitir que este país siga secuestrado por el miedo y por la inseguridad y que el estado de México registre la mitad de los robos del país y una tercera parte viva sin acceso al agua.