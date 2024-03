E

n la Liga Mx caben toda clase de especímenes. Uno es la directiva del Tijuana de Jorge Hank Rohn. Está claro que no le interesa ganar, no le importa el futbol o la liga, lo único que quiere es promover el bajo mundo de los casinos y las apuestas, que su marca se grabe con cincel en el cerebro de los aficionados, de todo aquel que sueñe con ganar dinero mediante un golpe de suerte… Es irrelevante que el equipo no haya triunfado en 12 fechas y que en cada partido el público, molesto y harto, se desgañite en insultos hacia el técnico Miguel Piojo Herrera.

Los Xolos son una vergüenza. La directiva de Grupo Caliente ha desplumado una y otra vez a los Gallos Blancos, le arrebata a sus jugadores más talentosos para apuntalarlos, pero ni así. De 12 partidos disputados en lo que va del torneo, el Piojo Herrera no ha podido celebrar un triunfo. En tanto, los queretanos han hecho más con menos y están ubicados en el octavo lugar. A Herrera le hace falta una pausa, que alguien detenga el tobogán, no obstante, parece que la directiva lo soltará hasta que lo vea bien chamuscado.

Otro singular personaje que pulula en la Liga Mx es Ricardo Salinas Pliego, quien quiso erigirse el contrapeso de Televisa-América, pero no ha hecho sino patinar, exhibirse y fracasar con cuanto equipo pasa por sus manos. Por estos días ha dejado muy en claro que es enemigo de pagar impuestos, pero, eso sí, ¡le encanta succionar recursos del erario! Su historia empezó con equipos como Veracruz y Chiapas, y de inmediato dejó en claro su modus operandi: exigir que las autoridades civiles compartan los gastos de manutención.

Agua, luz, seguridad, exención de impuestos, y, si es posible, que le garanticen buena afluencia en el estadio... En 2020, Morelia no pudo o no quiso continuar con esa desventajosa alianza, y Salinas muy ufano hizo arreglos con el gobierno de Sinaloa para llevarse su franquicia a Mazatlán con anuencia de la Federación Mexicana de Futbol. Es conocido eltono burlón que usa en sus redes sociales, entonces escribió: “Morelia no volverá a tener equipo de primera… aunque llore”… Sinaloa no ha hecho sino reforzar su pasión beisbolera, porque a nadie interesa un equipo perdedor.