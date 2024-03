En 2003, el documentalista Michael Moore aceptó un Óscar por Bowling for Columbine, y usó la ocasión para denunciar la invasión a Irak por Estados Unidos, que se había lanzado sólo cuatro días antes, declarando: estamos en contra de esta guerra, señor. Bush. Vergüenza .

Cuando Inside Job ganó mejor documental sobre la crisis financiera en 2011, el director Charles Ferguson recordó al público que tres años después de una crisis financiera horrorosa causada por fraude masivo, ni un solo ejecutivo financiero ha ido a la cárcel, y eso está mal .

Este año no podía faltar ese ex presidente que no aguanto no ser mencionado toda la noche de la ceremonia. Casi al final, Trump envió un mensaje en su red social declarando que nunca había visto un peor anfitrión de la ceremonia que Jimmy Kimmel, quien es conductor de un programa nocturno en ABC. Kimmel decidió responder burlándose del ex presidente y concluyó la noche expresando su sorpresa de que el ex mandatario estuviera aún despierto: ¿no ha pasado tu hora de encarcelamiento?

El mensaje más sintético brotó de la película más premiada de la noche, cuando Cillian Murphy aceptó su Óscar a mejor actor por Oppenheimer, sobre el físico que desarrolló la bomba atómica. Para bien o para mal, todos estamos viviendo en el mundo de Oppenheimer. Por eso, realmente me gustaría dedicar esto a los promotores de paz en todas partes .

