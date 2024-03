Muchos han escrito sobre lo apremiante de que se aplique un gravamen menos generoso a quienes consistentemente han incrementado su riqueza a costa del erario. No hay que ser un socialista para advertir que la riqueza que hoy ostentan un puñado de los barones más acaudalados en el mundo sería suficiente para atenuar las carencias de millones que vagan por el mundo en busca de satisfacer sus necesidades más ingentes. La mayoría de los candidatos del partido republicano se oponen férreamente a la intervención del Estado en favor de quienes más lo requieren y se indignan cuando se gastan recursos para ayudarlos, consideran que son dádivas que promueven la holganza.

Al menos en Estados Unidos, los barones del dinero y sus descendientes estarían más tranquilos si Trump y sus legisladores ganaran en las elecciones y se negaran, como lo han hecho durante años, a una reforma que grave el capital acumulado durante generaciones a costa del trabajo de todos. La herencia intocada de las grandes fortunas es una de las fórmulas más regresivas de un sistema que reproduce y garantiza la riqueza de unos cuantos. Thomas Piketti lo explicó en un excelente estudio en el que, además, en cierta forma rescató el pensamiento de lo que muchos otros advirtieron desde hace años.