gradezco tu atinada corrección sobre el segundo apellido del ex director del INE, don Lorenzo Córdova Vianello, al que yo le adjudiqué, sin mala intención, el de Montoya. No es mi costumbre ofender a nadie con un fingido o involuntario lapsus de esta dimensión. Otros lectores me aconsejaron no dar por recibida tu atinada enmienda y, ya que casi nadie lo notó, seguir adelante. Pero a mí no me pareció justo hacerme el desentendido después de la razón que tenías en tan oportuno señalamiento. A ti, a Eloísa Ortega, Chiquis Castro, Joel Joedor (así se identifica), Leonardo Palomino y a todos los que posteriormente localizaron mi falta y a quienes ya agradecí su preocupación por ayudarme corrigiendo mis descuidos.