Inmerso en largos procesos judiciales relacionados con el pago de impuestos de algunas de sus empresas y, el más reciente, con un campo de golf en Oaxaca, Salinas Pliego ha ido desarrollando un activismo en redes sociales contra los gobiernícolas en general y, en particular, contra personajes de la llamada Cuarta Transformación, sin entrar aún explícitamente a la confrontación con el presidente López Obrador, aunque sí de una manera indirecta que Palacio Nacional ha evadido en la esencia.

Astillas

A la hora de cerrar esta columna aún no terminaba el debate entre candidatos a gobernar la Ciudad de México. Clara Brugada mantenía la postura propositiva correspondiente a la delantera que lleva en encuestas de opinión, pero no eludió confrontar al panista Santiago Taboada por machismo, incumplimientos en el gobierno y por el cártel inmobiliario. Chertorivski, de MC, se esforzaba, con palomitas, en ser agregado a la contienda ya centrada en la morenista y el panista… Por la mañana hubo debate entre candidatos a gobernar Jalisco. Poca sustancia. Guerra cruzada de descalificaciones. A la ahora morenista Claudia Delgadillo le recordaron su larga carrera priísta y su relación con un financiero que hizo fraude en el estado. A Pablo Lemus, de MC, le mencionaron las diversas acusaciones judiciales en su contra y críticas a su gestión como presidente municipal. La priísta Laura Haro sobrellevó su condición marginal… Y, mientras Donald Trump ha dicho de los migrantes: “En algunos casos, en mi opinión, no son personas. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. Dicen, ‘tienes que votar en contra de él porque, ¿escuchaste lo que dijo sobre la humanidad?’ He visto a la humanidad y estos son malos, son animales, ¿vale? Y tenemos que detenerlo”, ¡hasta mañana!

X : @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx