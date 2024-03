▲ La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez confundió Ensenada con Mexicali y dijo que Tijuana es una ciudad muy fea comparada con Cancún. Foto tomada de la cuenta de la candidata en la red social X

Xochicles

Cualquier persona puede equivocarse y decir que la famosa Ruta del Vino se encuentra en Mexicali, aunque está en Ensenada. (Es un poco menos excusable si esa persona anda en campaña por la Presidencia de la República y quiere ganar el voto de los ciudadanos de La Comarca). No gustó que Gálvez dijera que Tijuana es una ciudad muy fea en comparación con Cancún. Es cierto, no se parece al puerto, pero hay una razón. Aquí la expone un tijuanense, Juan Carlos Vázquez (@JCHV40149490): Pues la verdad yo vivo en Tijuana y, en efecto, no es bonita, pero padecimos por 30 años gobiernos del PRIAN que no hicieron más que saquear y negocios personales, y no invirtieron nada para mejorarla, puras tranzas, hasta el presupuesto de recolección de basura se robaban .

Twiteratti

Coparmex Aguascalientes hace circular en la red social X un video en el cual aparece una joven que critica el desempeño del presidente López Obrador y llama a votar contra Morena el próximo 2 de junio. El organismo patronal ya había sido denunciado por formar parte de la guerra sucia.

