Esto es lo que afirmó Putin: “en lo que respecta a Navalny, les diré algo que les va a parecer inesperado: unos días antes de su fallecimiento, algunos colegas, no miembros de la oficina de la presidencia, ciertas personas (se comenta que podría ser el magnate Roman Abramovich) me dijeron que existía la idea de intercambiar al señor Navalny por algunas personas encarceladas en Occidente y, pueden creerme o no, cuando la persona con la que estaba hablando aún no había terminado la frase, le dije: ‘¡estoy de acuerdo!’ pero con una condición: que se vaya y no vuelva”. Y agregó: Pero ocurrió lo que ocurrió y no se pudo llevar a cabo el intercambio .

Protesta de los inconformes

Por lo que pudo verse en Moscú, San Petersburgo y muchas otras ciudades de Rusia, y sobre todo en las embajadas y consulados rusos en los sitios mayoritarios del exilio, los inconformes con la política del Kremlin hicieron un despliegue en Internet para mostrar que no todos los rusos, al participar en la protesta Mediodía contra Putin en todo el mundo, apoyan sin cortapisas al mandatario de Rusia.

Decenas de miles de personas acudieron a votar a las 12 en punto del día en Rusia, y sobre todo fuera de ésta, como había convocado el equipo de Navalny, retomando una idea del activista Maksim Resnik.

Pero –apuntan los observadores– tomando en cuenta que el exilio ruso, incluso aumentado en varios millones desde febrero de 2022, cuando empezó la invasión de Ucrania, representa un pequeño porcentaje dentro del padrón de más de 112 millones de personas con derecho al voto, hay que considerar esa forma de protesta más como un gesto simbólico que práctico.

Muchos rusos en el exterior prefirieron quedarse en casa para no revelar sus datos personales a los diplomáticos, pero sí lo hizo en la embajada rusa en Berlín Yulia Navalnaya, viuda de Aleksei Navalny. Al salir de la legación, agradeció las muestras de apoyo de sus compatriotas formados para ejercer su derecho al voto y dijo que puso en su boleta el nombre de su esposo.

Algunas embajadas y consulados de Rusia en otros países, después de la experiencia del sábado en que muchos votantes subieron a bots de Internet, que garantizan no revelar la identidad de los usuarios, las boletas que depositaron con inscripciones de su puño y letra contra Putin, prohibieron este domingo ingresar a sus instalaciones con teléfonos celulares.

A la vez, OVD-info –organización no gubernamental que se dedica a vigilar la detención de participantes en acciones de protesta en Rusia– reportó que hacia las 22 horas (de Moscú) de ayer, 85 personas se encontraban entre rejas por cometer actos de vandalismo o gritar consignas proscritas, lo cual entorpeció, a juicio de las autoridades, que otros ciudadanos pudieran ejercer con plena libertad su derecho a sufragar . Por la noche, las autoridades informaron que ya se habían abierto 60 casos penales por infracciones a la ley.

Los tres días de votación, sobre todo en las regiones rusas fronterizas con Ucrania y en zonas más alejadas de Rusia, estuvieron acompañadas de intensos bombardeos del ejército ucranio contra depósitos de combustible, refinerías y otras infraestructuras críticas en territorio ruso, junto con incursiones a las que se refirió ayer Putin en las regiones de Belgorod y Kursk de destacamentos de voluntarios rusos que combaten del lado de Kiev.

El ministerio ruso de Defensa aseguró haber frustrado casi todos esos ataques y reportó que la defensa antiaérea derribó ayer un misil balístico S-200 en la región de Briansk y 35 drones explosivos ucranios, incluidos cuatro en la región de Moscú, uno de ellos cerca del aeropuerto de Domodievo, lo cual suspendió durante horas el tráfico aéreo en todos los aeropuertos de la capital rusa.