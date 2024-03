De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de marzo de 2024, p. 26

El PAN recriminó al gobierno de Jalisco, encabezado por el emecista Enrique Alfaro, no haber tomado las medidas de protección y seguridad necesarias para Humberto Amezcua Bautista, aspirante a relegirse como alcalde de Pihuamo, quien fue asesinado el pasado viernes. El dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, resaltó que el aspirante de la coalición PAN-PRI y PRD ya había denunciado amenazas en su contra, pero no se le dio la protección requerida. También apuntó que han matado a candidatos a munícipes en Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, por lo que exigió al gobierno federal blindar el proceso electoral para que no se convierta en el más violento de la historia. De gira por Aguascalientes, donde acudió al registro de candidatos a alcadías y diputaciones locales de la coalición opositora, Cortés se comprometió a cumplir con la normativa y con cualquier lineamiento que establezca la autoridad para llevar el proceso electoral de forma adecuada.