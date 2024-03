Cada aspirante se declaró ganador al final del debate. Lemus no se refirió a su abanderado presidencial, Jorge Álvarez Máynez; por el contrario, Delgadillo y Haro apoyaron la propuestas de sus respectivas candidatas al Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Se necesitan colgar de sus candidatas presidenciales, y yo no. Tengo mi propia identidad, mi trayectoria , dijo Lemus, dos veces presidente municipal de Zapopan y una de Guadalajara.

Lemus presentó una fotografía tomada en Dubai, en la cual Claudia Delgadillo aparece junto a Luis Osvaldo Espinoza, dueño de la financiera AJP, quien en agosto de 2022 fue denunciado por fraude contra mil 268 personas que perdieron sus ahorros o propiedades por un total de mil 666 millones 788 mil pesos.

Miren todas las familias de AJP, miren dónde están sus recursos, invertidos en ropa y en viajes. Luis Osvaldo Espinoza dijo, antes de quitarse la vida (en agosto de 2022, luego de ser denunciado por los primeros 208 afectados), que investigaran a Claudia Delgadillo porque ella se había quedado con recursos de esas inversiones , señaló Lemus mientras mostraba la fotografía.

Lemus adelantó que a lo largo de la campaña irá dando a conocer distintas cosas de Claudia Delgadillo, a quien reprochó haber sido priísta y traicionar a su partido al cambiarse a Morena.

El candidato de MC, Pablo Lemus, debería tener mucha pena en estarme señalando en un tema donde yo fui defraudada, igual que miles de familias en este estado, por un personaje que me robó y este gobierno de MC no hizo nada. Y miren, aquí está una foto de Pablo (también junto a Osvaldo Espinoza), yo no sé por qué te encanta estar mintiendo, yo de ti me río todo el tiempo , respondió Delgadillo mientras sacaba una imagen de Lemus al lado de Espinoza.