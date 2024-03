▲ La cantante canadiense, durante la apertura de su gira Courage en Quebec, el 18 de septiembre de 2019. Foto Afp

El SPR es un síndrome que afecta a alrededor de una persona de cada millón, provoca dolor agudo y dificultad para moverse, lo que impide realizar actividades físicamente exigentes.

Dion apareció en público fue a principios de febrero durante una breve intervención sorpresa en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles, Estados Unidos, en la que presentó el galardón a álbum del año concedido a Taylor Swift.