El cantautor Mike Batt, que trabajó con Harley en varias canciones, entre ellas Ballerina (Prima Donna), de 1983, y el sencillo de 1988 Which You Believe, aclamó al músico como un querido amigo y un chico encantador .

El músico saltó a la fama en los años 70 con la banda de rock, mejor conocida por su éxito Make Me Smile (Come Up And See Me), y también actuó en la canción principal del clásico de Lord Andrew Lloyd Webber, El fantasma de la ópera.

Ayer estaba escribiendo sobre él en mi autobiografía , añadió Batt en una publicación en la red social X.

Qué talento. Qué personaje. Qué chico tan encantador. Mi más sentido pésame para Dorothy y todos. QEPD, amigo.

El escocés Midge Ure, que produjo el tema de Harley de 1982 I Can’t Even Touch You, lo aclamó como un “verdadero ‘músico en activo’. Estuvo de gira hasta que no pudo más, tocando sus canciones para fans nuevos y viejos”, señaló en las redes sociales.

Paul Henderson, ex editor del Sunday Mirror que trabajó con Harley en la sala de redacción de Advertiser en Londres en los años 70, lo describió como un gran músico y un hombre compasivo y de pensamiento profundo que quería lo mejor para su familia y amigos .

Harley nació en Deptford, al sur de Londres, en 1951 y debido a una enfermedad infantil pasó casi cuatro años en el hospital. Primero trabajó como contable en prácticas y luego como periodista para varias publicaciones regionales. El cantante se dedicó a la música actuando en clubes folclóricos de Londres a principios de los años 70 y más tarde formó Cockney Rebel.

Lanzaron su álbum de estudio debut, The Human Menagerie, en 1973, y lo siguió con The Psychomodo, de 1974, que llegó al número ocho en las listas de Reino Unido.

La banda se reagrupó y cambió su nombre a Steve Harley & Cockney Rebel y lanzó The Best Years Of Our Lives, Make Me Smile (Come Up And See Me), que fue número uno en las listas de Reino Unido.

© The Independent

Traducción: Juan José Olivares