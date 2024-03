Por su parte, Alberto Aburto Mendoza, quien cuenta con 14 años dentro de la empresa, en la filial de Veracruz, recordó que cuando ingresó a GMSI no pensó que fuera a durar tanto tiempo dentro de la compañía. “Mi señora se sorprende porque me dice: ‘Oye, ya llevas tanto tiempo y, milagro, no te ha picado la curiosidad de salirte’. Eso es porque me gusta mi trabajo. Nosotros ya vamos a cumplir 19 años de casados”.

Añadió: “Cuando vinieron a decirme que me había ganado la casa no lo creí. La verdad, hasta la fecha no me la creo. El día que me notificaron respondí que estaba como en shock, no sabía ni qué onda. La que sí reaccionó muy bien fue mi esposa: se alegró mucho y me dijo: ‘La empresa ve el esfuerzo que has hecho, no nomás tú, sino todos sus trabajadores’”.

Finalmente, Vicente Santiago, de Ciudad de México y con 16 años en la organización, fue el ganador de un vehículo nuevo. Su trayectoria dentro de la empresa ha sido de rápido desarrollo personal y laboral, y ha tenido la oportunidad de ocupar diferentes puestos.

Cuando me enteré de que había sido ganador, me empezaron a sudar las manos, sentí felicidad. Prácticamente es la primera vez que gano algo, y cuando compartí la noticia a mi familia, la felicidad se volvió doble. A ellos les avisé por teléfono, pero creo que, al ser por vía telefónica, de primera instancia no me creyeron. Yo les decía cada año: me voy a ganar el auto.

A la entrega en la Ciudad de México acudieron el senador Miguel Ángel Mancera y Eduardo Contró, director de desarrollo y fomento económico de la alcaldía Miguel Hidalgo.